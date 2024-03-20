Индекс цен производителей Великобритании в феврале на входе сократился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.3%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в январе (пересмотрено с -0.8%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале увеличился на 0.3% после сохранение неизменным в январе (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.