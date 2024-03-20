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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2024 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в ф...
вчера 10:06

Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 3.4%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в феврале вырос на 3.4% в годовом выражении после роста на 4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.5%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в феврале в годовом выражении вырос на 4.5% по сравнению с ростом на 5.1% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.6%.

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