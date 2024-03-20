Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 3.4%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в феврале вырос на 3.4% в годовом выражении после роста на 4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.5%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в феврале в годовом выражении вырос на 4.5% по сравнению с ростом на 5.1% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.6%.