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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 марта

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции;

13:00 мск: Розничные продажи в Италии;

14:00 мск: Торговый баланс Италии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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