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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе не изменился

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.39 в сравнении с 1.37 годом ранее.

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