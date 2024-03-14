Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 марта

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.