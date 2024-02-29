Курс доллара 92.0425   Курс евро 99.9214  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 февраля 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 18:05

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе снизился на 4.9%

Москва, 29 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе снизился на 4.9% по сравнению с декабрьским показателем, составив 74.3.

Значение показателя на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 1.4%.

По сравнению с январём 2023 года индекс упал на 8.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

сегодня
18:41
Минтранс РФ рассказал о мерах по сокращению времени досмотра грузовиков на границе
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 марта
сегодня
18:24
Кабмин РФ вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа
сегодня
18:12
Привлекательная ставка обеспечит спрос на безотзывные сберсертификаты в РФ – ВТБ
сегодня
18:05
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе снизился на 4.9%
сегодня
18:05
В ЛНР анонсировали запуск ипотечного кредитования в апреле
сегодня
17:58
Аксаков поддерживает идею безотзывных сберсертификатов, предлагает освободить их от НДФЛ
сегодня
17:46
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в феврале снизился
сегодня
17:43
Комитет ГД не поддержал указание в рекламе кредита предупреждения о риске банкротства
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.