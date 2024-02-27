Курс доллара 92.0425   Курс евро 99.9214  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады;

16:30 мск: ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США;

16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

Другие новости

вчера
19:48
Цены на нефть вечером ускорили рост до 1%
вчера
19:24
СИЛУАНОВ О ПРЕДЛОЖЕНИИ США ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ РФ: СЕЙЧАС НУЖНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НЕ ЭСКАЛАЦИЕЙ, А ИСКАТЬ ВЫХОДЫ ИЗ СИТУАЦИИ
вчера
18:57
Российский рынок акций снизился на 0,1% в основную торговую сессию
вчера
18:32
Райффайзенбанк работает над восстановлением оплаты в приложении: уже доступны связь и ЖКУ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 февраля
вчера
18:17
Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился
вчера
18:15
Финская Fortum начала арбитражное разбирательство против России – заявление
вчера
18:13
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в феврале умеренно вырос
вчера
17:34
Финская Fortum начала арбитражное разбирательство против России – заявление
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.