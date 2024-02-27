Курс доллара 92.0425   Курс евро 99.9214  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2024 г.Индекс потребительского доверия в США в феврале...
вчера 18:17

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106.7 пункта против 110.9 месяцем ранее (пересмотрено со 114.8).

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 114.8.

Индекс оценки текущей ситуации в феврале понизился до 147.2 против 161.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 79.8 против 83.8 в январе.

Таким образом, индекс ожиданий вновь опустился ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на предполагаемую рецессию в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
19:24
СИЛУАНОВ О ПРЕДЛОЖЕНИИ США ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ РФ: СЕЙЧАС НУЖНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НЕ ЭСКАЛАЦИЕЙ, А ИСКАТЬ ВЫХОДЫ ИЗ СИТУАЦИИ
вчера
18:57
Российский рынок акций снизился на 0,1% в основную торговую сессию
вчера
18:32
Райффайзенбанк работает над восстановлением оплаты в приложении: уже доступны связь и ЖКУ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 февраля
вчера
18:17
Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился
вчера
18:15
Финская Fortum начала арбитражное разбирательство против России – заявление
вчера
18:13
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в феврале умеренно вырос
вчера
17:34
Финская Fortum начала арбитражное разбирательство против России – заявление
вчера
17:18
Туск: Польша готова софинансировать отправку излишек украинского зерна нуждающимся странам
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.