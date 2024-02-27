Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106.7 пункта против 110.9 месяцем ранее (пересмотрено со 114.8).

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 114.8.

Индекс оценки текущей ситуации в феврале понизился до 147.2 против 161.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 79.8 против 83.8 в январе.

Таким образом, индекс ожиданий вновь опустился ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на предполагаемую рецессию в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.