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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 17:11

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 6.1%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 6.1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 6.0% в годовом сравнении после его роста на 5.4% в ноябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 7.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в декабре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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