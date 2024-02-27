Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе сократился на 6.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 4.7%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.3% (пересмотрено с 0.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после сокращения на 0.1% в декабре (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.1%.