Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 февраля

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
16:40 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:05 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.