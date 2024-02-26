Продажи новых домов в США в январе выросли на 1.5% (расширенное сообщение)

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе выросли на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 651 тыс. в декабре (пересмотрено с 664 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 680 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2022 года продажи новых домов выросли на 1.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 57 тыс. новых домов против 49 тыс. в декабре и 42 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 29 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (20 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (20 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (14 тыс. домов) и от 750 тыс. долл (14 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 420.7 тыс. долл против 413.1 тыс. в декабре и 428.3 тыс. в ноябре. В январе 2023 года медианная цена проданного дома составляла 432.1 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 534.3 тыс. долл против 493.4 тыс. в декабре и 487.6 тыс. в ноябре. В январе 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 495.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец января составили 456 тыс. единиц против 452 тыс. в декабре и 448 тыс. в ноябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.3 месяца против 8.3 в декабре и 8.9 в ноябре.