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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

13:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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