Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
13:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.