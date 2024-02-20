Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 февраля

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

12:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

01:15 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.