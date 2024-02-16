Банк России сохранил ставку на 16% и пересмотрел среднесрочный прогноз

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне до 16.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокого инфляционного давления, несмотря на его снижение относительно осенних уровней, и отметил, что «судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно».

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ прогнозирует средний уровень ключевой ставки в 2024 году в диапазоне 13.5-15.5% (октябрьский прогноз: 12.5-14.5%). С учетом того, что с 1 января по 18 февраля текущего года средняя ключевая ставка равна 16.0%, с 19 февраля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13.2-15.5%. Прогноз по ставке на 2025 год повышен до 8.0-10.0% (ранее: 7.0-9.0%), прогноз на 2026 год составил 6.0-7.0% (без изменений).

По данным ЦБ, в среднем за декабрь-январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6.6% в пересчете на год (по сравнению с 11.5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7.0% в пересчете на год (по сравнению с 10.2% в осенние месяцы). Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7.4%. Регулятор сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса, но отметил, что они остаются на повышенных уровнях, обеспечивая инерцию текущего роста цен. Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4.0-4.5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки, ставки в различных сегментах финансового рынка выросли. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты, при этом кредитование замедляется на фоне ужесточения регуляторной политики. В то же время выдачи льготной ипотеки остаются высокими.

По оценке ЦБ, в 2023 году рост российской экономики составил 3.6% на фоне значительного опережения спросом возможностей товарного предложения. Главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг остается дефицит трудовых ресурсов. Вместе с тем наблюдается повышение склонности населения к сбережению, замедление темпов роста потребительской активности и охлаждение спроса на импорт, что позволит экономике в дальнейшем вернуться «к сбалансированному росту».

В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что темпы роста ВВП составят 1.0-2.0% в 2024 году (ранее: 0.5-1.5%), 1.0-2.0% в 2025 году (без изменений), 1.5-2.5% в 2026 году (без изменений).

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2024-2026 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по экспорту и повысил прогноз по импорту в 2024 году. ЦБ ожидает незначительного изменения объемов экспорта на (-1.0)-1.0% (ранее: рост на 1.5-3.5%) и снижения импорта на 2.0-4.0% (ранее: снижение на 4.5-6.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2024 год пересмотрен в сторону понижения до 42 млрд с 75 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 51 млрд в 2023 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 115 млрд со 149 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 120 млрд в 2023 году). Прогноз средней цены на нефть марки Brent сохранен без изменений и установлен на 2024 год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год – 75 долларов, на 2026 год – 70 долларов за баррель.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2024 году снизятся на 1.0% или останутся без изменений, тогда как ранее предполагалось их снижение на 1.0-2.0%. Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут остаться без изменений или вырасти до 2%.

Прогноз по приросту кредитования населения на 2024 год оставлен без изменений на уровне 5-10%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 7-12%. Прогноз по расширению кредитования организаций на 2024 год пересмотрен до 6-11% (ранее: 5-10%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2024 году составит 9-14% (ранее: 8-13%), в 2025 году - 6-11% (без изменений), в 2026 году – 6-11% (без изменений).

27 февраля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.