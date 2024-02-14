Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
10:00 мск: ВВП Великобритании;
10:00 мск: ВВП Великобритании, предварительно;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
16:30 мск: Розничные продажи в США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.