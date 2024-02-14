EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12 млн барр.

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 февраля, вырос на 12.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 358.8 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, расширились на 0.7 млн барр., составив 28.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 февраля, выросли на 8.52 млн барр., запасы бензина сократились на 7.23 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.02 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.51 млн барр.