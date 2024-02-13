Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;
13:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.