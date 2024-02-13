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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2024 г.Годовая инфляция в США в январе составила 3.1%,...
сегодня 16:43

Годовая инфляция в США в январе составила 3.1%, реальная зарплата выросла на 0.3% к декабрю

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.1% против +3.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в декабре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.9%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в декабре.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 1.4%.

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