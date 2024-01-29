Курс доллара 89.6090   Курс евро 96.9777  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

07:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за ноябрь;

18:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

Другие новости

вчера
21:47
"Цифра брокер" переводит российские бумаги клиентов с "СПБ Биржи" на Мосбиржу
вчера
20:18
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 0,4%, до $316 за тыс кубометров – ICE
вчера
19:18
Российский рынок акций вырос на ожиданиях сильных финансовых результатов "голубых фишек"
вчера
19:01
Число быстрых электрозарядных станций в РФ к концу года превысит 2,5 тыс - Белоусов
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 января
вчера
18:16
Компании РФ и КНР по итогам торговой конференции подписали 55 сделок почти на $2 млрд
вчера
17:47
Рубль вечером усилил рост, доллар опускался ниже 89 руб, евро торгуется недалеко от 96 руб
вчера
17:11
ЕС на фоне решения США по СПГ заявил, что продолжит диверсификацию поставок – источник
вчера
16:51
В ЕВРОКОМИССИИ НА ФОНЕ РЕШЕНИЯ В США ПО СПГ ЗАЯВИЛИ РИА НОВОСТИ, ЧТО ЕС ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОСТАВОК
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.