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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 18:33

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре вырос на 8.3%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре вырос на 8.3% по сравнению с ноябрьским показателем, составив 77.3.

Индекс отступил от минимального уровня за весь период его расчетов, начатых в 2001 году, который был зафиксирован в октябре-ноябре.

Значение показателя на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 2.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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