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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США на 23 января;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США на 22 января.

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