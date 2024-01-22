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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике.

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