Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре снизился на 0.1%

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.9%.

Непрерывное снижение индекса продолжается с апреля 2022 года.