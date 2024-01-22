Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре снизился на 0.1%

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в ноябре.
Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.3%.
Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.
За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.9%.
Непрерывное снижение индекса продолжается с апреля 2022 года.