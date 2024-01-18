Квартальный убыток Alcoa сократился более чем в 2 раза

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду производитель алюминия Alcoa сообщил, что в IV квартале 2023 года его убыток достиг 150 млн долл или 0.84 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 395 млн долл или 2.24 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

За исключением доходов от прекращенных операций, убыток Alcoa составил 0.56 долл на акцию.

Выручка компании сократилась на 2.5% до 2.595 млрд долл по сравнению с годом ранее.

Аналитики прогнозировали убыток в размере 0.85 долл на акцию и доходы 2.59 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Alcoa подорожали на 2%.