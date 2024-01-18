Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;
12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
13:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США на 13 января;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;
18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США на 12 января;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 12 января;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.