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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США на 13 января;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США на 12 января;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 12 января;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.

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