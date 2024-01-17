Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе сократился на 1.2% и на выходе сократился на 0.6%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.6% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре сократился на 0.6% после сохранения неизменным в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.