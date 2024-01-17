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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в д...
сегодня 10:15

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 4%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре вырос на 4% в годовом выражении после роста на 3.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в декабре в годовом выражении вырос на 5.1% по сравнению с аналогичным ростом на 5.1% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.9%.

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