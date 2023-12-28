Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре не изменился

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре не изменился по сравнению с октябрьским показателем, составив 71.6.

Индекс остался на минимальном уровне за весь период его расчетов, начатых в 2001 году.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 0.8%.

По сравнению с ноябрём 2022 года индекс упал на 5.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.