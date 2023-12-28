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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:42

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 14 тыс.

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 декабря, выросло на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс., пересмотрено с 205 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 декабря, увеличилось на 14 тыс. и составило 1.875 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.865 млн до 1.861 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.865 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 декабря, выросло на 69 тыс. и составило 1.86 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.62 млн.

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