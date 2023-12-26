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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2023 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос ...
вчера 17:09

FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% сентябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с октябрём 2022 года индекс вырос на 6.3%, тогда как в сентябре годовое повышение показателя составило 6.1%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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