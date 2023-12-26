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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2023 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 17:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 4.9%

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 4.9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.0% в годовом сравнении после его роста на 3.9% в сентябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 5.7% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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