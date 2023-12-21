Курс доллара 90.4056   Курс евро 99.0480  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании, финал;

10:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:00 мск: Продажи новых домов в США;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
19:20
Банки РФ нарастили в ноябре кредитование компаний на 2%, населения - на 1,6% - ЦБ
сегодня
19:20
БАНКИ РФ НАРАСТИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В НОЯБРЕ ДО 268 МЛРД РУБ С 256 МЛРД РУБ МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ - ЦБ
сегодня
19:03
ПУТИН И МАДУРО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ, ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯХ, КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ - КРЕМЛЬ
сегодня
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ПОНИЗИЛСЯ НА 1% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 декабря
сегодня
18:21
Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 0.5%
сегодня
18:19
Минфин: в ФНБ на конец года будет 11,86 трлн руб, из них свободных средств - 4,7 трлн руб
сегодня
17:32
Курс доллара в 90 руб является приемлемым для экспортеров и импортеров России - Белоусов
сегодня
17:12
Голикова: за 10 месяцев реальные доходы в РФ выросли на 3,9% к аналогичному периоду 2022 г
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.