Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.0% в октябре (пересмотрен с -0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 3.5%.

Непрерывное снижение индекса продолжается с апреля 2022 года.