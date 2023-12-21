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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 18:21

Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 0.5%

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.0% в октябре (пересмотрен с -0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 3.5%.

Непрерывное снижение индекса продолжается с апреля 2022 года.

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