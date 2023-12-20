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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2023 г.Индекс цен производителей Великобритании в нояб...
вчера 10:12

Индекс цен производителей Великобритании в ноябре на входе сократился на 0.3% и на выходе на 0.1%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в ноябре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в октябре (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.6% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в ноябре сократился на 0.1% после роста на 0.3% в октябре (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

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