Индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре вырос на 3.9%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в ноябре вырос на 3.9% в годовом выражении после роста на 4.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.3%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в ноябре в годовом выражении вырос на 5.1% по сравнению с ростом на 5.7% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.6%.