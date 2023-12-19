Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;
04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
12:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
16:30 мск: Платёжный баланс США;
17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китаяч;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.