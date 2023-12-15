Банк России повысил ставку до 16% и сообщил о замедлении инфляции

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 16.00%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки 100 б.п. – с 15.00 до 16.00%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокого инфляционного давления и повышением инфляционных ожиданий. Регулятор объясняет усиление инфляции в последние месяцы более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг. При этом увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и кредитованием. В то же время, «значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос».

Вместе с тем на фоне высокого спроса товарное предложение по-прежнему ограничивается дефицитом свободных трудовых ресурсов, особенно в обрабатывающих отраслях. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением. ЦБ также отметил некоторое снижение импорта по сравнению с летними пиковыми значениями на фоне сокращение экспорта в последние месяцы из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков энергоносителей.

По оценке ЦБ, в среднем за октябрь - ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10.0% в пересчете на год (по сравнению с 12.2% в III квартале). На 11 декабря годовой темп прироста потребительских цен составил 7.1% в сравнении с 7.5% в ноябре, 6.7% в октябре и 6.0% в сентябре. ЦБ отметил, что снижение инфляции связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году составит 7.0-7.5% (прогноз без изменений), снизится до 4.0-4.5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%, отклонившись от «траектории сбалансированного роста».

Банк России сообщил о продолжившемся ужесточении денежно-кредитных условий на фоне пересмотра участниками рынка ожидаемой траектории ключевой ставки. Краткосрочные ставки на финансовом рынке повысились, однако доходности средне- и долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Вслед за ростом депозитных ставок увеличился приток средств населения в кредитные организации, в том числе за счет возврата части наличных денег на банковские счета.

В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Активность в корпоративном сегменте кредитования остается особенно высокой на фоне ожидания роста цен и внутреннего спроса.

Регулятор полагает, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Одним из факторов их формирования являются возросшие бюджетные расходы, поэтому ЦБ предупредил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита «может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика».

Кроме того, сохранение повышенных инфляционных ожиданий может привести к ускорению кредитования и снижению склонности населения к сбережению, что приведет к опережающему росту потребительского спроса в условиях ограниченности трудовых ресурсов.

Регулятор также отметил проинфляционные риски со стороны внешних условий. Геополитическая напряженность, новые санкционные ограничения, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов могут оказать негативное влияние на условия внешней торговли и динамику валютного курса. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты могут также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и дальнейшее усиление волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением внутреннего спроса под влиянием уже реализованного ужесточения денежно-кредитной политики.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.