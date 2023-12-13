ФРС США понизила прогнозы по инфляции и ключевой ставке

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 13 декабря, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5.25 - 5.50%.

В тексте сопроводительного заявления FOMC говорится о замедлении темпов роста экономической активности в США и меньшем, чем раньше, приросте рабочих мест, что отличает документ от предыдущих заявлений, опубликованных в последние месяцы. Кроме того, в декабрьском заявлении говорится об ужесточении не только кредитных, но и финансовых условий, что оказывает «давление на экономическую деятельность, наём сотрудников и инфляцию» с «неопределённой» степенью влияния.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с сентябрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, пересмотрен в сторону понижения.

В 2023 году ожидается ставка на уровне 5.4% (предыдущий прогноз: 5.6%), в 2024 году - 4.6% (ранее: 5.1%), в 2025 году – 3.6% (ранее: 3.9%), в 2026 году – 2.9% (без изменений). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 2.5% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2023 год понижен до 5.4% (ранее: 5.4-5.6%), на 2024 год понижен до 4.4-4.9% (ранее: 4.6-5.4%), на 2025 год понижен до 3.1-3.9% (ранее: 3.4-4.9%), на 2026 год понижен до 2.5-3.1% (ранее: 2.5-4.1%), на долгосрочную перспективу понижен до 2.5-3.0% (ранее: 2.5-3.3%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США на 2023 год, но немного ухудшила на 2024 год. В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2023 году реальный ВВП США вырастет на 2.6% (предыдущий прогноз: +2.1%), в 2024 году расширится на 1.4% (ранее: +1.5%), в 2025 году увеличится на 1.8% (без изменений), в 2026 году вырастет на 1.9% (ранее: +1.8%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2023 год составил: 3.8% (без изменений), на 2024 год: 4.1% (без изменений), на 2025 год: 4.1% (без изменений), на 2026 год: 4.1% (ранее: 4.0%), на долгосрочную перспективу: 4.1% (ранее: 4.0%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2023 год составил: 2.8% (предыдущий прогноз: 3.3%), на 2024 год: 2.4% (ранее: 2.5%), на 2025 год: 2.1% (ранее: 2.2%), на 2026 год: 2.0% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2023 год составил: 3.2% (предыдущий прогноз: 3.7%), на 2024 год: 2.4% (ранее: 2.6%), на 2025 год: 2.2% (ранее: 2.3%), на 2026 год: 2.0% (без изменений).