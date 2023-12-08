Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 199 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 199 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 185 тыс.

Данные по числу рабочих мест за октябрь остались без изменений на уровне 150 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 150 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 153 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост значительный занятости наблюдался в сфере здравоохранения и госсекторе. Занятость в обрабатывающей промышленности также выросла, отражая возвращение сотрудников на рабочие места после забастовок. В то же время в розничной торговле число рабочих мест сократилось.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 93.2 тыс., в сфере частных образовательных услуг - увеличилось на 5.7 тыс. Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг в целом сократилась на 9 тыс., несмотря на рост числа рабочих мест в научном и техническом обслуживании на 16.5 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 40 тыс. на фоне увеличения количества сотрудников в барах и ресторанах на 38.3 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 38.4 тыс., в оптовой торговле – выросло на 8.3 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 5 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 4 тыс., в сфере информационных технологий - на 10 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 8.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 2 тыс. после увеличения на 25 тыс. в октябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 28 тыс. после снижения на 35 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 1 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 0.6 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 49 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2022 года число госслужащих увеличилось на 191 тыс. до 22.97 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц уменьшилось на 215 тыс. до 6.29 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в октябре увеличилось на 747 тыс. до 161.97 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, снизилось на 352 тыс. до 99.56 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 532 тыс. до 168.26 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.8%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с ноябрём 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 591 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в ноябре уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 132 тыс. до 1.15 млн, составив 18.3% от общего числа безработных против 19.8% месяцем ранее и 21.6% в ноябре 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу расширилось на 41 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.1 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 347 тыс. до 134.84 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 339 тыс. до 27.0 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 295 тыс. до 3.99 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.10 долл против 33.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.35%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 1173.04 долл в сравнении с 1165.51 долл месяцем ранее.