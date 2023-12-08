Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.10 долл против 33.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.35%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 1173.04 долл в сравнении с 1165.51 долл месяцем ранее.