Курс доллара 91.6402   Курс евро 98.8409  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.10 долл против 33.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.35%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 1173.04 долл в сравнении с 1165.51 долл месяцем ранее.

Другие новости

вчера
17:19
Законопроект ЕС о запрете импорта газа из России вряд ли даст радикальный эффект – эксперт
вчера
17:07
Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 199 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
17:04
QR-коды опасны тем, что ссылка в них до последнего скрыта от пользователей - эксперт
вчера
16:42
ЦБ РФ запустит цифровой рубль в массовый оборот не ранее 2025 года
вчера
16:40
Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, средние зарплаты увеличились
вчера
16:36
Альтернативный уровень безработицы в США в ноябре снизился на 0.2 п.п.
вчера
16:35
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в ноябре умеренно вырос
вчера
16:34
Уровень безработицы в США в ноябре снизился
вчера
16:34
Потребление энергомощности в РФ достигло нового рекорда в 168,8 тысячи МВт - Минэнерго
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.