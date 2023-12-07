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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;

12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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