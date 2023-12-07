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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2023 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:04

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре сократился на 0.4%

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в сентябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре уменьшился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 2.0% в сентябре (пересмотрено с +2.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в октябре составил 1.34 в сравнении с 1.37 годом ранее.

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