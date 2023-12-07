Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 64 тыс.

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 декабря, выросло на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 220 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 ноября, сократилось на 64 тыс. и составило 1.861 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.925 млн до 1.927 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 7 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.872 млн. Показатель достиг максимального уровня с 11 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 ноября, сократилось на 102.3 тыс. и составило 1.58 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.28 млн.