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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за октябрь;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии за август;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за ноябрь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, финальный отчёт;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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