Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;

13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;

18:00 мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP) за декабрь.