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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2023 г.Объём производственных заказов в США в октябре ...
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Объём производственных заказов в США в октябре снизился на 3.6%

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в октябре снизился на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.3% в сентябре (пересмотрено с +2.8%).

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в октябре на 2.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в октябре, согласно финальному отчёту, снизился на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись без изменений по сравнению с предварительными данными.

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