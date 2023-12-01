Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;
11:00 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, финал;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за ноябрь.