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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 ноября

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

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