Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;
10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь;
12:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно.