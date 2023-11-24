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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь;

12:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно.

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